国際バレーボール連盟（FIVB）は4日、2025年U21バレーボール世界選手権のプール分けを発表した。 U21世界選手権は、2年に1度開催されるアンダーカテゴリーの国際大会。2025年男子U21世界選手権は、8月18日から31日まで中国の江門で開催される。一方、女子U21世界選手権は、8月7日から17日までインドネシアのスラバヤで開催される予定だ。 今大会には男女ともに開催国を含む全5