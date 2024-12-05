8月末にメジャーデビューしたカスパーリウズ、大谷に受けた衝撃を語る米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、チームメートにも様々な影響を与えた。そのうちの一人が、今季大リーグデビューを果たした右腕のベン・カスパーリウズ投手だ。米メディアに対し、間近に接した大谷の印象を「リスペクトにあふれた男」「彫刻みたいに見える」と驚きをもって語っている。米専門ポッドキャスト番組「ベースボール・イズ・デッド」は