中国商用車大手の北汽福田汽車、タイで１００万台目をラインオフ北汽福田汽車の電気バス。（資料写真、サラーム＝新華社配信）【新華社バンコク12月5日】中国の商用車大手、北汽福田汽車がタイに建設した工場はこのほど稼働を開始し、海外専売車として100万台目となる純電動（BEV）大型トラックがラインオフした。同工場は北汽福田汽車とタイのチャロン・ポカパングループ（CPグループ）が合弁で建設した。敷地面積は約3万7千