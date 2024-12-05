貴陽市税務局、憲法や税法の普及宣伝活動を実施中国貴州省【新華社貴陽12月5日】中国貴州省の国家税務総局貴陽市税務局と同市雲岩区税務局はこのほど、今年で11回目となる4日の国家憲法日を前に、市と区が宣伝チームを組み、雲岩区文昌閣で法律を普及する広報活動を行い、人々の法治意識の向上に取り組んだ。宣伝チームは人通りの多い時間帯に、憲法ハンドブック、デジタル電子領収書総合宣伝ハンドブック、税収優遇政策宣伝