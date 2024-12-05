【第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～】 開催日程：12月31日14時～19時（終演予定） 放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル 「第8回 ももいろ歌合戦」 12月31日に開催予定のイベント「第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～」における第1弾出場者が発表された。 【【ももいろ歌合戦】ももクロ主催の予測不能な歌の祭典が