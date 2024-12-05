グローバルグループ・&TEAMが、18日にリリースする2ndアルバム『雪明かり（Yukiakari）』の収録曲「illumination」のミュージックビデオ（MV）のティザーを、公式SNSにて公開した。【動画】「制服?! 教室?! 黒髪?!」&TEAMの新曲「illumination」MVティザー「月雪とのさばりけらし年の暮」「目に残る吉野を瀬田の蛍哉」と俳句が書かれた本のシーンからスタート。制服姿のメンバーが温かい眼差しを浮かべながら、さまざ