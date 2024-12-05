三代目J SOUL BROTHERS山下健二郎（39）が5日、都内で行われたフォト＆ライフスタイルブック「39（Thank You）」（幻冬舎）刊行記念イベントに出席した。自身4年ぶりに書籍を刊行。39年間の人生をすべて語り、素の自分を赤裸々に披露。さらに半年かけて磨き上げた肉体美を映したカットも収録した。完成した本は妻・朝比奈彩にも渡したと明かしたが、「まだテーブルの上にきれいに置いてました」と話し、笑いを誘った。読んでもら