Ben Blanchard[台北 ５日 ロイター] - 台湾の頼清徳総統は５日、就任後初の外遊で訪問した米国領グアムで、全体主義には屈しないと表明、台湾と米国は「きょうだい」だとした。グアムには４日遅くに到着。頼総統は外交関係のある太平洋島しょ国３カ国を歴訪中で、経由地として米ハワイ州とグアムに立ち寄った。台湾を自国領と見なす中国は、台湾指導者による外国との交流や訪問に反対しており、米が今回、頼氏の滞在を許可した