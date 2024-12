さまざまな飲料に含まれているアルコールとカフェインは、世界中の人々の生活に影響を及ぼす化学物質であり、その精神薬理学的な作用について広く研究されています。新たにイタリアとアメリカの研究チームが、カフェインはアルコールによる脳の報酬系への影響を妨げ、アルコール依存症(アルコール使用障害)の治療に役立つ可能性があることを示しました。Receptor and metabolic insights on the ability of caffeine to prevent al