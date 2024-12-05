カリフォルニア くるみ協会日本代表事務所は12月3日、その年一番人気のくるみパンを決定するコンテスト「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」の受賞作品を発表した。コンビニ・スーパーで買える袋パン部門グランプリ「石窯くるみパン」(タカキベーカリー)「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」は、10月3日〜11月3日に開催された「くるみパン総選挙」によって110万を超える消費者からの投票の結果、「コンビニ・スーパーで買える