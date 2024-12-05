本日は石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの閣僚会合がオンライン形式で行われる。報道によると、会合開始は日本時間の２０時３０分（ウィーン時間の１２時３０分）。日量２００万バレル規模の自主減産の規模を来年１－３月期も維持することが協議される見通し。 MINKABU PRESS