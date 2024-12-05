■Number_i平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太は「INZM」を披露 【画像】ファン絶賛！ブラックコーデのNumber_i平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太 Number_iの公式SNSにて、『2024FNS歌謡祭』第1夜に出演した平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の舞台裏ショットが公開された。 12月4日18時30分からフジテレビにて生放送された『2024FNS歌謡祭』。Number_iは同番組にて、神宮寺がプロデュースした楽曲「INZM」を披露した他、 ゴス