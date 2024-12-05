阿部寛が主演する映画『ショウタイムセブン』より、阿部が爆破犯との交渉に挑むキャスターを熱演する姿を捉えた場面写真5点が解禁。併せて阿部が、初となるキャスター役に挑んだいきさつや、撮影当時のエピソードなどを語るコメントも到着した。【写真】阿部寛、入念な役作りで挑むキャスター役『ショウタイムセブン』新たな場面写真本作は、「命懸けの＜生放送（ショウタイム）＞」をリアルタイム進行で描くサスペンス・エ