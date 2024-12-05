2011年、1戦1勝で阪神JFを勝ったジョワドヴィーヴルに受けた衝撃芝とダートの“チャンピオン決定戦”が終わり、中央競馬は今週から2週にわたって2歳の若駒によるG1レースが行われる。今週は牝馬No.1を決めるG1阪神ジュベナイルフィリーズ（JF）が8日、京都競馬場の芝1600メートルを舞台に行われる。調教を通じてさまざまな視点から過去のG1レースを振り返る企画「調教捜査官の回顧録」を寄稿する競馬ライターの井内利彰氏は、不