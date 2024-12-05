Eggs ’n Thingsから、2025年の福袋「LUCKY BAG 2025」が数量限定で登場。爽やかなブルーの「ハワイアントートバッグ」の中に「ハワイアンポーチ」や「マグカップ」、人気メニュー3種をお得に楽しめる8,000円相当の「ミールチケット」が入っています☆ Eggs ’n Things「LUCKY BAG 2025」 店頭販売期間：2025年1月1日(水)〜なくなり次第終了※店舗によって年始休業日の関係上、発売開始日が異なる場合があります価