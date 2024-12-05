7人組グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が4日、フジテレビ系音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』第一夜（後6：30〜後11：28）に出演。大阪・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）で「Polaroid Love」スペシャルステージを披露した。【写真】クリスマスツリーをバッグに！冬らしい装いのENHYPEN2年連続で同番組に出演したENHYPENは、クリスマスシーズンの雰囲気に彩られたUSJにミニオン、スヌーピー、エルモ、ハ