母親を死亡させた疑いで62歳の男が4日、逮捕されました。男は入院していた母親の点滴に市販のサプリを注入していました。【画像】逮捕の息子が持参サプリは粉末状どうやって点滴に注入？■犯行前、病院に相談「サプリを投与したい」伊藤直行容疑者（愛知県警によると）「体調を回復させようとした」伊藤容疑者は8月に名古屋市内で入院中だった当時85歳の母親の点滴ボトルに、市販のサプリメントを注入し死亡させた疑いが持た