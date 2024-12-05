映画『うちの弟どもがすみません』主演の畑芽育 畑芽育が映画初主演を務める「うちの弟どもがすみません」が、12月6日(金)に全国ロードショーされる。親の再婚＆転勤をきっかけに、成田家の長男・源(作間龍斗)、次男・洛(那須雄登)、三男・柊(織山尚大)、四男・類(内田煌音)と共に5人で暮らすことになった高校生の糸(畑)は、戸惑いながらも、新しい生活を始める。持ち前の明るさと面倒見の良さで新しい弟たちと接していくなか