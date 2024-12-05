JRAは5日、2025年度調教師免許試験（新規）合格者9人を発表した。合格者は以下の通り。秋本大介（あきもと・だいすけ）井上智史（いのうえ・さとし）加藤公太（かとう・こうた）柴田卓（しばた・すぐる）手塚貴徳（てづか・たかのり）橋田宜長（はしだ・よしたけ）平岩大典（ひらいわ・だいすけ）松尾卓哉（まつお・たくや）室井潔（むろい・きよし）▽JRA調教師試験受験資格は28歳以上。第1次が筆記試験