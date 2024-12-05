Christoph Steitz[フランクフルト ４日 ロイター] - ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）は４日に行った従業員会議で、オリバー・ブルーメ最高経営責任者（ＣＥＯ）と労働者代表が衝突した。経営側は大幅な賃金カットや工場閉鎖を進める方針を示す一方、労働者側は、工場閉鎖が引き続き労使交渉の一部なら、追加のストライキも辞さないと警告した。ＶＷのヴォルフスブルクにある主力工場で働く従業員約２万人が参加し