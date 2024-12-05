国内ＦＡ権を行使した楽天・茂木栄五郎内野手（３０）がヤクルトに移籍することが５日、分かった。１０日に入団会見を行う。通算７５本塁打と実績がありながら、直近２年間で５４試合にとどまっており、出場機会を求めて新たなユニホームに袖を通すことを決めた。ヤクルトは２年契約で出来高を含め総額１億２０００万円を超える条件を提示。今季年俸６０００万円で金銭、人的補償が発生するＢランクだが、主砲の村上が来オフに