【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は５日、ロシアとの軍事同盟を復活させる「包括的戦略パートナーシップ条約」が正式に発効したと報じた。両国の外務次官が４日、モスクワで批准書を交換した。同条約にはどちらかが武力侵攻を受けた場合には軍事的な援助を提供するとの内容が盛り込まれており、両国関係は事実上の軍事同盟に格上げされることになる。同通信は同条約について、「地域と世界の安全（保障）環境を強固に