会談前に握手するロシアのプーチン大統領（左）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝6月、平壌（AP＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は5日、有事の相互支援を明記した同国とロシアの包括的戦略パートナーシップ条約が4日に発効したと報じた。旧ソ連時代の軍事同盟が事実上、復活した。北朝鮮がウクライナに侵攻するロシアへの軍事支援を加速させる可能性がある。条約は経済や宇宙、原子力、AIの分野でも協力を発展させる