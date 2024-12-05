Photo: 三浦一紀 2023年11月22日の記事を編集して再掲載しています。 想像以上に最高傑作。Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」、Amazonブラックフライデーで1万円を切っていますよ。実際に編集部が試してきているのでその感想をお届けします。 Anker Soundcore Liberty 4 9,990円 Amazonで購入するPR ノイズキャンセリングと3Dオーディ