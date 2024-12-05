ファミリーマートは12月3日、「最強どん兵衛おむすび きつねむすび」(238円)と「最強どん兵衛 かき揚げむすび」(228円)、"ごちむすび"シリーズより「大きな鮭はらみ」(278円)を全国のファミリーマートで発売した。最強×贅沢おむすび○最強どん兵衛おむすび第3弾ファミリーマートでは、これまでに日清食品が販売するカップめん「日清のどん兵衛」をおむすびにアレンジした「どんぎつねむすび」「どん兵衛 天ぷらむすび」を発売し、