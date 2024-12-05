【ワシントン＝田中宏幸、冨山優介】米国のトランプ次期大統領は４日、貿易・製造業担当の上級顧問に、自身の側近で対中強硬派のピーター・ナバロ氏を起用すると発表した。トランプ氏が掲げる関税の引き上げや国内製造業の強化策を推進するとみられる。ナバロ氏は第１次トランプ政権で通商政策担当の大統領補佐官だった。保護貿易主義的な政策を推進し、当時の米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表のライトハイザー氏と共に対中強硬路