ニッポン放送プロジェクトは5日、石原裕次郎さんが今月28日に生誕90年を迎えることを記念し、「石原裕次郎生誕90年記念純金製オリジナルプレート」（税込み60万円）を100点限定で発売すると発表した（造幣局刻印入り）。純金約15グラムを使用したプレートで、縦45ミリ、幅34ミリ、厚さ0.5ミリ。兄、石原慎太郎さんが描いた裕次郎さんの肖像画を「純金プレート」にプリントし、特製額にセット。シリアルナンバー入りで、額装上部