ネット銀行の「PayPay銀行」は、円とアメリカドルの両方を普通預金に預け入れた場合、どちらの預金金利も2％に引き上げると発表しました。円とアメリカドルを半分ずつ、合わせて100万円分預けた場合、月に1225円相当の利息を受け取ることができます。円預金のうち2％の金利が適用されるのは、ドル預金の残高が上限になります。円を60万円、ドルを50万円分預けた場合は、円の10万円分には従来の金利0.1％が適用されます。PayP