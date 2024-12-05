【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾訴追案が５日、国会本会議に報告された。最大野党「共に民主党」をはじめ「祖国革新党」「改革新党」「進歩党」「基本所得党」「社会民主党」の野党６党の所属議員１９０人と無所属議員の計１９１人は前日午後、尹大統領が３日に「非常戒厳」を宣布し、国民主権主義と権力分立の原則など憲法と法律に違反したとして弾劾訴追案を提出した。尹大統領の非常戒厳