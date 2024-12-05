どうでもいいことにネチネチつっかかってくる義母っていますよね。いままではスルーしていたけれど、内容によってはさすがに耐えきれなくなることもあるでしょう。そこで今回は「義家族に言い返した話」の中から1つ、毎回賞味期限切れの物を持ってくるエピソードをご紹介します。毎回賞味期限切れの物を持ってくる「毎回賞味期限切れの物を持ってくる義母。一度指摘しても直らなかったので、義母に食べてもらうことにしました。『