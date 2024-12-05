ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐが買い優勢、３日ぶり反発に転じ一時２４円高の１１５５円まで上値を伸ばした。インフルエンサーのマーケティング支援やｅコマースのサイト構築などを展開しており、２４年１２月期は売上高、利益ともに伸びが加速する見通し。そうした中、４日取引終了後にインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「ＡｎｙＴａｇ」と「ＴｉｋＴｏｋ」の連携を強化する新