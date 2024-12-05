■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6433) ヒーハイスト 東証スタンダード (8058) 三菱商 東証プライム (3660) アイスタイル 東証プライム (8411) みずほＦＧ 東証プライム (8698) マネックスＧ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8698) マネックスＧ 東証プライム (4707) キタック 東証スタンダ&#1254