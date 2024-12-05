プラバースが主演するインド映画『カルキ 2898‐AD』より、鈴木達央がナレーションを務めた予告編が解禁された。【動画】インド映画の新たな到達点！映画『カルキ 2898‐AD』予告本作は、『バーフバリ』シリーズで世界を魅了したプラバースの最新主演作。『RRR』を上回る製作費110億円をかけた、インド神話とSFを融合させた超大作だ。2898年の未来。世界は荒廃し、地上最後の都市カーシーは、200歳の支配者スプリーム・ヤ