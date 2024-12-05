フィギュアスケートの年間王者を決めるグランプリ（GP）ファイナルが、日本時間5日にフランス・グルノーブルで開幕する。26年冬季五輪フィギュア「元ロシア勢」が日本の壁に…有力選手20人以上が国籍変更の仰天フィギュア大国のロシアがウクライナ侵攻による制裁を科されていることもあり、GPシリーズ上位6人のうち、日本女子は史上最多5人が出場する。本命は世界選手権3連覇中で、ファイナル連覇が懸かる坂本花織（24）だ。