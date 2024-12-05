【経済ニュースの核心】円安倒産が止まらない！前年同期比1.5倍…物価高で膨らむ消費税が中小・零細に重くのしかかるユニチカの私的整理と祖業である繊維事業からの撤退が大々的に報じられる傍ら、エレクトロニクス業界や非鉄金属業界関係者らの間ではもう一つの経営破綻劇が少なからぬ波紋を広げていた。日本電解──だ。東証グロース市場上場の電解銅箔専業メーカーで、先週27日、東京地裁に民事再生法の適用を申請。事実上