《昭和レトロな世界観がたまらない》と推す声もある。鈴鹿央士（24）と松本穂香（27）がダブル主演のフジテレビ月9「嘘解きレトリック」。初回の7.1％（関東地区=ビデオリサーチ調べ）から世帯視聴率は一度も2ケタを超えていないものの、《衣装、小道具、セット、どれも素敵》《このドラマを見るために1週間頑張ってる》などとファンの心はがっちりと掴んでいるようだ。【もっと読む】磯山さやか「西麻布の貞子」と呼ばれて“ハイ