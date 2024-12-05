横浜の夜が光と音に包まれるイベント「ヨルノヨ2024」が5日夜から始まります。今年で5回目の開催となる今回は「星降るみなと」がテーマで、5日夜に開幕するのを前に報道陣に公開されました。街全体を舞台にして光と音楽で見せる5分間のショー「ハイライト・オブ・ヨコハマ」では、マリンタワーやランドマークタワーなど過去最大の42施設が参加してロマンチックな夜を演出します。大さん橋には大きな光のくじらが親子で泳ぐ