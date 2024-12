The Registerは12月2日(現地時間)、「Windows 11 market share falls despite Microsoft ad blitz • The Register」において、Windows 11の市場シェアが低下していると伝えた。Microsoftは来年2025年10月に予定しているWindows 10のサポート終了に向け、Windows 11への移行キャンペーンを実施しているが、Microsoftの思惑とは反対にWindows 10のシェアが上昇、Windows 11が下落する結果になったとしている。Windows 11 marke