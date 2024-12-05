Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。現在、モバイルバッテリー・USB急速充電器・USB-Cケーブルが1台にまとまった「Power Bank（10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）」や、 世界最薄クラスの薄型設計でストラッ