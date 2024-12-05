4日、韓国の尹錫悦大統領の辞任を求め、ろうそくをともす人々＝ソウル（AP＝共同）【ソウル共同】韓国国会（定数300）が5日未明に開いた本会議で、「共に民主党」など野党6党が「非常戒厳」は憲法違反だとして提出した尹錫悦大統領の弾劾訴追案が報告された。報告の24時間後から72時間以内の採決が定められている。聯合ニュースによると、共に民主党は7日に採決する方針。保守系与党「国民の力」は党として反対する方針を確認し