itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ2コーデ-itSnap-！」第340弾♡今週ご紹介するのは、大人モノトーンスタイルとフェミニンな儚げコートスタイルの2つ。プチプラアイテムの取り入れテクもぜひ参考にしてみて♪着用アイテムの詳細もチェックしていきましょう！ 11／27(水)公開：ライバー・宮島亜弥サン／27歳 (160cm) UNIQLO×GRLの