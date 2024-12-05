日本の住宅は昔から寒いと言われていますが…（写真：Ushico / PIXTA）大手電力会社が12月使用分の電気料金を発表し、12月使用分は関西電力を除いて9社で値下がりすることとなった。また政府による電気とガス料金の補助は10月でいったん終了していたが、来年1月から3月に再開される予定だ。とはいえ、暖房を使う機会が増える冬場は、光熱費が家計に占める割合も大きくなる。食料品から日用品、ガソリン代まであらゆる「モノ」の値