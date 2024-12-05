４日午前９時４０分頃、福島県喜多方市熱塩加納町山田の空き家の敷地内にクマ（体長約１メートル）が入り込んでいるのを近くの住民が見つけ、市に連絡した。市からの通報で喜多方署員が駆けつけたが、クマは見つからず、既にどこかへ立ち去っていた。けが人はなかった。同署によると、この空き家では２日前の１２月２日にクマがいるのが見つかり、市が花火を使って敷地内から裏の山林へ追い出していた。空き家を数日間ねぐらに