ＭＬＢは５日、公式Ｘで２０２４年にオーディオ配信サービス「スポティファイ」において最も言及された選手のトップ１０を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１位に輝いた。山本由伸投手（２６）も８位に入った。ドジャース移籍１年目の今季、大谷は昨年９月の右肘手術の影響で打者専念となったが、前人未到の「５０―５０」を達成。ＤＨ専任では史上初のＭＶＰを受賞し、全世界で話題を呼んだ。なお、インスタグラ