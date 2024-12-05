【大田聯合ニュース】賃上げや賃金未払いの解決、成果給支給の正常化などを求めてストライキを予告していた韓国の全国鉄道労働組合（鉄道労組）が、５日の始発列車から無期限のゼネストに突入した。鉄道労組のストは、昨年９月以来１年３カ月ぶり。これにより高速鉄道（ＫＴＸ）やセマウル号などの旅客列車や貨物列車の運行回数が減少し、利用客や貨物運送への影響は避けられない状況だ。鉄道労組は前日、韓国鉄道公社（コレ