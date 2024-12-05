東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値158.30高値158.66安値156.99 160.65ハイブレイク 159.65抵抗2 158.98抵抗1 157.98ピボット 157.31支持1 156.31支持2 155.64ローブレイク ポンド円 終値191.29高値191.53安値189.36 194.26ハイブレイク 192.90抵抗2 192.09抵抗1 190.73ピボット 189.92支持1 188.56支持2 187.75ロ&#1254