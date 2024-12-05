テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、来日中のドジャースのＤ・ロバーツ監督が４日に「木下グループ」のテレビ地上波新ＣＭ制作発表会に出席したことを報じた。ドジャース移籍１年目の今季、５４本塁打、１３０打点でリーグ２冠に輝き、５９盗塁と合わせて前人未到の「５０―５０」を達成。ＤＨ選任では史上初のＭＶＰを受賞するなど球団４年ぶりの世界一に貢献した大谷翔平投手は、来季は