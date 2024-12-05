2022年に俳優業引退を宣言したジム・キャリーが、『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第3作『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』で再び映画に出演する。しかも前2作のドクター・ロボトニック役だけでなく、シャドウを生んだドクターの祖父ジェラルド・ロボトニック役も演じる一人二役で。 英にて、監督のジェフ・フォウラーは、「彼（キャリー）は戻ってくるだけでなく、2倍