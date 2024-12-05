新生DCユニバース最初の劇場公開映画となる『スーパーマン』に、ジェームズ・ガンは自信を抱いているようだ。米にアツく語っている。 これまでスーパーマン／クラーク・ケントを演じたヘンリー・カヴィルに代わり、デヴィッド・コレンスウェットがマントを羽織るリブート作。すでに撮影は終了しており、2025年7月11日にUS公開を控える。 本作はジェームズ・ガンが