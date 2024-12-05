プロレスリング・ノアの「ＡＬＬＲＥＢＥＬＬＩＯＮ」拳王が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「拳王チャンネル」を更新し、来年「元日」日本武道館大会の試合順に激怒した。武道館大会は、世界最大の団体「ＷＷＥ」スーパースターの中邑真輔が２年ぶりに参戦。佐々木憂流迦と対戦する。ただ、ノアが発表した試合順は「中邑対佐々木」はダブルメインイベント１で事実上、セミファイナル。メインイベントは「ダブル